Ez volt a legnagyobb beruházás településünk történelmében. Hatalmas szükség volt rá. Mezőhegyesre sokan járnak át dolgozni, az 5 kilométeres út kerékpárral is kényelmesen megtehető, de sajnos több baleset is történt azon az útszakaszon. Most már biztonságos az eljutás mind Mezőhegyes, mint pedig Csanádpalota irányába