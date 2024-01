Többéves projekt végére került azzal pont, hogy október 13-án, ami egyébként péntekre esett, átadhattuk a 229 millió forintos támogatásból és 27 milliós önerőből épített új, 350 adagos óvodai-iskolai főzőkonyhát. Ez községünknek, közösségünknek nagyon fontos

– kezdte évértékelőjét Ujvári László, Balástya polgármestere. A másik nagy beruházás a gajgonyai záportározó létesítése és a csapadékvíz-elvezető rendszer fejlesztése volt, 204 millióból. A Magyar Falu Programmal járdákat építettek, és megtörtént a közvilágítás teljes korszerűsítése, saját költségvetésű 43 millió forintból.

A közterületek rendbe tételével a lakosság közérzetének javítása és a település élhetőségének fokozása volt a cél, ehhez, például az utak karbantartásához eszközöket is vásároltak. Az óvodában új csoportszobát alakítottak ki, átépítették a tetőterét, a bölcsődében diétás konyha létesült, és mindkét intézmény játszóudvara is bővült, zöldült. A Kossuth és a Petőfi utca új aszfaltréteget kapott – ezt akár saját erőből is folytatják az idén – és elkészítették a község új rendezési tervét, illetve rövidesen, tavasszal indul a szociális ellátó épületének rekonstrukciója – sorolta.

Idei feladat lesz a művelődési ház korszerűsítésének befejezése (külső szigetelés, fűtés), a Bárkányi-ház teljes rekonstrukciója, közösségi térré formálása és az Ady utcai önkormányzati terület pihenőparkká, szabadidős erdővé alakítása. Fejlesztik a lakosokat érintő tevékenységeket, például a tanyagondnoki szolgálatot, a már eddig is „turbózott” házi segítségnyújtást, és azt tervezik, hogy a támogató szolgálatot kistérségiből saját hatáskörbe vonják.

Fontosnak tartom, hogy az elesettekre, a betegekre, az öregekre ne csak karácsony környéki szólamokkal gondoljunk, hanem egész évben figyeljünk rájuk és gondoskodjunk róluk. Az itt maradó és ide költöző családok támogatása is lényeges, hagyományteremtő céllal tavaly köszöntöttük először az újszülötteket. Jó, hogy egyre több babakocsit toló ifjú párt látok utcáinkon, és külön öröm számomra, hogy iker unokáim is gyarapítják ezt a csapatot

– zárta mondandóját Ujvári László.