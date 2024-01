Rádi Katalin, a Korábban Érkeztem Alapítvány alapítója elmondta, a tavalyi Szent Gellért Fesztiválon szervezett jótékonysági koncert bevételét fordították a fejlesztésre, melyet támogatók – köztük a Richter Gedeon Nyrt. – egészítette ki. Éppen ezért a hétfői átadásra meghívták Bogsch Eriket, a Richter Gedeon Nyrt. elnökét is. – Nagy mérföldkő ez a klinika életében, hiszen a folyamatos fejlődésnek köszönhetően az anyák itt biztonságban érezhetik magukat és a szülés is élmény lehet – fogalmazott Rádi Katalin, aki itt jelentette be: az alapítvány és a klinika szülésre felkészítő tanfolyamot indít, melynek támogatói bevételéből a klinikai dolgozók szellemi jóllétéről gondoskodnak majd.

Az egyetemet a családbarát szülészet működtetésében Bálint Balázs főorvos segíti.

– Az otthonszülés körülményeit behozzuk az egészségügyi intézmény biztonságába

– foglalta össze a programot, amelynek az élharcosa. A most átadott szülőkád is ezt a célt szolgálja, hiszen a meleg víz fájdalomcsillapító hatású, így kevesebb gyógyszerre lehet szükség.

Várbíró Szabolcs klinikaigazgató hangsúlyozta, a fejlesztés jelentős része még az előző vezetés közreműködésével valósult meg. – A szülészettel kapcsolatos igények széles spektrumon mozognak, van, aki a természetes folyamatok híve, de vannak esetek, amikor az életmentés a fő szempont. Nekünk az a célunk, hogy a teljes spektrumon el tudjuk látni a kismamákat – mondta. Kérdésünkre elmondta, a kádas szülőszobáért nem kell fizetniük a kismamáknak, amikor szabad, azt bárki használhatja, ha igényli.

Széll Márta, az egyetem stratégiai rektorhelyettese arról beszélt az átadáson, hogy az egyetem kiválósága nem csak a tudományban és a kutatásban, hanem az oktatásban és gyógyításban is meg kell jelenjen. Ebben pedig kiemelt stratégiai cél a nőgyógyászati klinikán folyó munka fejlesztése, hogy minél több gyermek egészségesen megszülethessen, ezért is nagy fontosságú lépés a szülőszoba fejlesztése – jegyezte meg. Csóka Ildikó stratégiai kancellárhelyettes mindehhez hozzátette: ez a fejlesztés jól illeszkedik a Dél-alföldi demográfiai programhoz.