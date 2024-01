Összesen 15 ember vesztette életét szén-monoxid mérgezésben az országban. Csongrád-Csanád vármegye kivételezett helyzetben van, mert itt senkit sem ölt meg a mérges gáz. Molnár Krisztina a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője lapunknak elmondta, hogy 2023-ban 105-ször riasztották a tűzoltókat szén-monoxid miatt, ez hasonló a 2023-as adatokhoz. 16 ember szenvedett valamilyen mértékű szén-monoxid-mérgezést. A szóvivő szerint az, hogy nem halt meg senki, nagyban köszönhető annak, hogy egyre több háztartásban van szén-monoxid érzékelő.

Akkor keletkezik szén-monoxid, ha zárt térben nyílt láng ég és nem megfelelő a levegő-utánpótlás. Bármilyen nyílt láng forrása lehet a mérgező gáznak, függetlenül attól, hogy fűtenek, főznek, vagy vizet melegítenek vele. Tavaly, decemberben több olyan eset is történt, ahol gáztűzhely miatt keletkezett szén-monoxid. A kémény szabálytalan műszaki kialakítása, vagy elhanyagolt állapota is hozzájárulhat ahhoz, hogy szén-monoxid keletkezzen. A tragédiák elkerülése érdekében gondoskodni kell az állandó és automatikus szellőzésről, a kémény ellenőrzéséről, és – ahogy írtuk – érdemes egy szén-monoxid-érzékelőt is beszerezni.

Molnár Krisztina azt is elmondta, hogy nem mindegy milyen érzékelőt vásárolunk. A katasztrófavédelem oldalán két lista is van. Az egyiken a pozitív, vagyis megfelelő készülékeket sorolják fel, a másikon a negatívokat, tehát azokat, amelyek nem feleltek meg a teszteken.

Megfelelő készülékből 45-öt sorolnak fel, nem megfelelőből pedig 32 darab van, fotóval együtt.