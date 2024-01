A holtág, ahogy ez ilyen tájt már lenni szokott, itt-ott szinte már a járdáig ért. A partra húzott csónakok belefagytak a medréből kilépett vízbe. A strandon alig látszott ki a mélyvizet jelző tábla, a Bohém teraszt is rabul ejtette a jég.

Alig találkoztunk emberrel, csak a mártélyi macskaalakulat őrszemei napoztak és masíroztak a parton. Három hattyú és egy vadkacsapár a strandon úszkált és lakmározott, időnként kiléptek pihenni a jégre.

Mártély minden évszakban gyönyörű. Ha az időjárás engedi, érdemes lesz hétvégén is kilátogatni egy séta, no meg a látvány kedvéért. Viszont jégre lépni tilos! Az elmúlt napok fagyos időjárása ahhoz nem volt elég, hogy olyan vastag jég képződjön, hogy az embert is megtartsa. A jégen csúszkálás egyelőre a hattyúk és vadkacsák privilégiuma.