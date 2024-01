A mai napig a fővárosi Tűzoltó utcai Gyermekklinika három onkológiai osztályára járunk be zenei terápiát tartani, illetve egy kicsi szünet után a Heim Pál Gyermekkórházba is. Itt nem nagyon voltak nagyobb gyerekek, zömmel kicsik vannak, de velük még nem tudunk foglalkozni. Most jött viszont az ötlet, mi lenne, ha visszatérnénk arra a helyszínre, ahol 2011-ben megnyitottuk az alapítvány működését, vagyis a szegedi onkológiára. Csongrád-Csanád vármegyét is szeretnénk átfogni