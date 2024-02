A Villeroy&Boch hódmezővásárhelyi szanitergyárban járt Luitwin Gisbert von Boch-Galhau, aki a Villeroy & Boch AG igazgatótanácsának elnöke volt ez egykori Alföldi Porcelángyár 1992-es privatizációja idején. Meghatározó szerepe volt a privatizáció lebonyolításában és a vásárhelyi gyár konszernhez történő integrálásában. Luitwin Gisbert von Boch-Galhau az alapító Boch család 8. generációjának tagjaként, 70 év szolgálat után 2023 áprilisában vonult vissza a vállalatnál betöltött utolsó pozíciójából is. A látogatás célja az elmúlt időszakban végrehajtott összesen több mint 5,3 milliárd forintos fejlesztéssorozat megtekintése volt. A jelentős beruházásokról már tavaly ősszel beszámolt a vállalat, amelynek keretében a korábbinál korszerűbb, úgynevezett magasnyomású technológiával is gyártják a vécéket. A beruházássorozat keretében új mázolósorok, szárítógépek is munkába álltak – közölte Fehér Erzsébet, a Villeroy&Boch Magyarország Kft. kommunikációs és marketing vezetője.