Ha valaki kiabál, mint a leprás, az figyelmet követel. A házasságban is vannak ilyen jelek, amit észre kell venni, újra befogadni a másikat, mert csakis így adhatunk neki mi is. Soha ne vegyük le a szeretet ruháját, mert ugyan az önmagában nem old meg mindent, de megteremti az optimális megoldás lehetőségét