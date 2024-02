Mint megírtuk, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal és Oktatási Hivatal adatai alapján összeállították a 2024-es technikumi rangsort. Ebben hat mutatót vettek figyelembe: a szakképző intézménybe beiratkozó tanulók előző tanév végi tanulmányi eredményét, a kilencedik évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti szakképzési kompetenciamérésen elért eredményt, az évfolyamot sikeresen teljesítők arányát, a technikum tanulóinak érettségi vizsgaeredményét, az intézmény teljes munkaidős oktatóinak az oktatói összlétszámukhoz viszonyított arányát, valamint az intézmény digitális eszközellátottságát.

Máhig József intézményvezető 38 éve dolgozik az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban. A Technikumi Rangsor TOP 100-as listáján 83. helyen végzett iskola igazgatója rendkívül büszke az eredményre. Fotó: Gémes Sándor

Fotó: Gemes Sandor

Az Alföldi ASzC Kiss Ferenc Erdészeti Technikum egyedüliként jutott be az agrár szakképzést folytató iskolák közül a középső, keleti országrészből a technikumi rangsor TOP 100-as listájára. Ez azért is szép eredmény, mert az intézmény tavaly még nem szerepelt a listán. A 83. helyen végzett iskola igazgatója, Máhig József büszke az eredményre. Mint mondta, körülbelül 400 technikum van Magyarországon, ezek közül kerültek be az első százba. Az eredményről elmondta, mint az a felmérésből kiderült, fontos, hogy jó tanulók jelentkeznek hozzájuk, ami alapjában meghatározza az iskola a lehetőségeit.

– A 9. évfolyam megkezdésekor megírt bemeneti kompetencia még általános iskolák eredménye. Az évfolyamot sikeresen teljesítők aránya már a mi érdemünk, az én kollégáim érdeme. Az érettségi vizsga szintén. A teljes munkaidős oktatóknak az oktatói összlétszámhoz viszonyított aránya pedig a hatékonyságot mutatja meg. Az intézmény digitális eszközellátottsága is része az eredménynek. Ebben az elmúlt években komoly előrelépések történtek. Új szakot indítottunk, a földmérő, földügyi és térinformatikai technikus képzést – magyarázta.

Annak érdekében, hogy ezt az eredményt ne csak megőrizzék, hanem javítani is tudjanak rajta, a beiskolázási mutatókat szeretnék javítani a jövőben. Máhig József kijelentette, ennek érdekében a világ végére is elmennek.

– Tanítványaink visszamennek azokba az iskolákba, ahol végeztek. Ha egy iskolaigazgató kér bennünket, természetesen megyünk és tájékoztatjuk a képzéseinkről. Ha van olyan gyerek, aki az erdészeti iskolába akar jönni, de meg kell győzni arról, hogy itt a helye, elmegyünk és meggyőzzük – tette hozzá.