Immár hagyomány, hogy a Szegedi Ifjúsági Napok azzal ünnepli május 21-ét, a város jeles napját, hogy kedvezményes belépőket kínál a fesztiválra. Május 21-én, de még másnap is, 521 olcsóbb bérlettel készülnek a fesztivál szervezői, és ezúttal napijegyek is kerülnek az ünnepi kosárba. A Szeged Napja ünnepségsorozat alatt a két nemzetközi sztár, a SZIN szerdai napjára új albumával érkező Zara Larsson, és a rádiós ranglisták éléről augusztus 30-án Szegedre érkező Kamrad fellépő napjára is él majd a kedvezmény a szegedi lakcímkártyával rendelkezőknek.