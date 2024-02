Munkával, sok munkával kerültem ki abból a helyzetből, építettem magamnak új életet. Ebben a legfontosabb a 14 éves lányom, Rebeka, aki már megszokta, hogy időnként eltűnik az édesanyja, ruhát gyűjt, a felajánlott holmikért vidékre is elmegy, és bármit elhoz, ami az autójába, az Opel Combiba belefér. Rebeka türelmét is köszönöm, mert előfordul, hogy napokig kerülgetnie kell a csomagokat, zsákokat a lakás előszobájában, míg végre a raktárba kerülnek. Visszatérve az autóra, sajnos másfél-két hete rossz, szerelőnél van, ezért kénytelen voltam két adomány szállítását is elhalasztani. De általában, ha valaki szól, hogy összejött egy rakomány, nem tudom megállni, hogy elmenjek érte