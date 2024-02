A két sportpályát meghagyták a területen, mellette szabadtéri kondipark és a már említett játszótér teszi teljessé a képet, hogy minden korosztály megtalálhassa az aktív időtöltéshez a megfelelő feltételeket. A területre több új padot is kihelyeztek. Az ünnepélyes megnyitóra szombaton 40 liter teával és közel 300 darab mazsolás kaláccsal készült az önkormányzat, így a kellemes, napos időben az ide érkező gyerekek akár meg is tudtak tízóraizni. Volt lufihajtogatás, készíttethettek csillámtetkót, lehetett farsangi maszkot készíteni vagy medvés színezőt festeni. A vidám napot a Csiga Duó koncertje is színesítette.

Az átadó ünnepségen Botka László polgármester elmondta: a következő beruházás a Mátyás tér, illetve a szentmihályi sportpálya felújítása lesz, ezek hamarosan meg is kezdődnek.