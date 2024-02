Saját forrásból kompenzálja az egyetem a differenciált béremelést 1 órája

Elismerésekkel ünnepelték a szakdolgozókat - Galéria

A Magyar Ápolók Napja alkalmából idén is köszöntötték a vármegye szakdolgozóit. A csütörtöki ünnepségen több elismerést is átadtak, és szó esett a márciusi béremelésről is.

Az Ápolók Napja alkalmából díjazták a vármegye kiemelkedő teljesítményt nyújtó szakdolgozóit. Fotó: Karnok Csaba

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Szervezet elnöksége ünnepséget rendezett csütörtökön a Magyar Ápolók Napja alkalmából. A rendezvényen részt vett Hirdi Henrietta, a MESZK Országos Szervezet általános alelnöke, aki beszédében szóba hozta a márciustól életbe lépő új bérstruktúrát. Kiemelte: ez teljesen más szemléletmódot igényel majd a dolgozóktól. Fendler Judit, az SZTE kancellárja is beszélt a fizetésekről. Mint mondta, azokat az esetleges anomáliákat, melyeket a jogszabály tartalmaz, saját forrásból kompenzálják majd, így különbséget tudnak majd tenni a pályán eltöltött idő, szakképzettség, kiemelt szaktudás, munkaterhelés és minden más fontos szempont alapján. A bértáblához képest 18 százalék lesz az átlagos fizetésemelkedés a jövő hónaptól, de akiknek jogszabály szerint nem járna emelés, azok is 30 ezer forinttal többet vihetnek haza – fogalmazott.

Elismerésekkel ünnepelték a szakdolgozókat - Galéria: Karnok Csaba

Az ünnepségen átadták a MESZK Csongrád-Csanád Vármegyei Területi Szervezet elnökségének Szakmai Kiválóságért díját. Ezzel azokat az egészségügyi szakdolgozókat tünteti ki, akik az ápolók, egészségügyi szakdolgozók képzésében, a betegellátás irányításában elévülhetetlen érdemeket szereztek. A díjat idén Bencsik Rita, a SZAKK Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum szülészeti osztályának főnővére, Engi Imréné, a Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ (SZTE SZAKK) Sebészeti Klinika vezető műtős szakasszisztense, Giláné Gyömbér Marianna, a SZAKK Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum belgyógyászati osztály diplomás ápolója, Hódi Zsuzsanna, az SZTE SZAKK Központi Fizioterápiás és Rehabilitációs Részleg és Oktatási Csoport részlegvezető gyógytornásza, Horváth Ádám, az SZTE SZAKK Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Intézet intenzív terápiás szakasszisztense, Imréné Imre Andrea, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ műtős szakasszisztense, Keresztúri Léna, a Hódmezővásárhelyi-Makói Egészségügyi Ellátó Központ diplomás ápolója, szakoktatója, Márkné Egervári Mária, az SZTE SZAKK Kardiológiai Centrum, Elektrofiziológiai osztályának vezető ápolója és Vaskó-Szabó Szilvia, az SZTE SZAKK Neurológiai Klinika Stroke osztályának osztályvezető ápolója kapta meg. A Magyar Ápolási Egyesület ezüst kitűző díját idén ketten vehették át. Nagyné Kürti Erika, az SZTE SZAKK Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika vezető asszisztense és Demkó Henrietta, az SZTE SZAKK Sürgősségi Betegellátó Önálló Osztály diplomás ápolója.

