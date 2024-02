Ragaszkodnak a gyökereikhez, mindig szeretettel beszéltek a kis falujukról, amelynek talán még a miénknél is kevesebb lakója van, vagyis ők is egy kis családias település, mint mi. Az új lakóinkon keresztül kerültünk kapcsolatba Örménykúttal, a két település között barátság kezd alakulni. Meghívtuk őket a disznótorra, ők mutatják be, hogy miként is kell feldolgozni a malacot. Hamarosan mi is ellátogatunk hozzájuk, ha ők szerveznek közösségi programot