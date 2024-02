A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal pedig azt közölte lapunkkal, hogy tavaly november 16-a óta összesen 164 bejelentés alapján eddig 140 embercsempész autó elszállításáról intézkedtek. Két kocsira most került ki az értesítés, ha nem jelentkezik a gazdája, négy nap múlva azokat is elviszik. Viszont 22 olyan eset is volt, amikor a bejelentett kocsit már nem találták a helyszínen.