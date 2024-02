A Szegedi SZC Krúdy Gyula Szakképző Iskolában az ERASMUS+ projektnek köszönhetően két napon keresztül nemzetközileg is elismert szakemberektől tanulhatnak a diákok. Bernard Fournier olaszországi Michelin-csillagos séf, Laurent Samson franciaországi séf és az iskola volt diákja, Krajkó Fruzsina Zoé, a párizsi Dior-ház cukrásza workshopot tartanak az oktatóknak és tanulóknak. A programra az iskola szakmai partnerei is kaptak meghívást, így ők is dolgozhatnak együtt a tankonyhában a vendégekkel.