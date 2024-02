Az önkormányzat képviselő-testülete szerdai rendkívüli ülésén beadandó pályázatokról döntött, összesen csaknem 2,7 milliárd forintos összegben.

Négy csongrádi óvoda játszóeszközeinek teljes cseréjére, valamint a belterületi utak fejlesztésére, továbbá a Szentháromság téri orvosi rendelő felújítására nyújtanak be pályázatot. Jóváhagyták a város fenntartható energia- és klímaakciótervét (SECAP), valamint a belterületi csapadékvízelvezető-hálózat fejlesztésére is pályáznak.

Helyi gazdaságfejlesztésre is ad be pályázatot a város, abból az Ipari Park újulhat meg. Döntés született két konzorciumi megállapodásról, mely a bokrosi iskola és a Batsányi-gimnázium felújítását célozza.

Az Összekötő – helyi humán fejlesztések Csongrádon elnevezésű pályázatnak is zöld utat szavaztak a képviselők. Színes, változatos programok valósulhatnak meg belőle, és megszólít civil szervezeteket, egyesületeket is, az idősebb korosztály informatikai továbbképzését is tartalmazza – emelték ki az ülésen. Ezek a pályázatok jórészt 2025-ben valósulhatnak meg.

Bedő Tamás polgármester bejelentett egy örömteli hírt: három belvárosi ház – az Öregvár 52. és 58., valamint a Gyökér utca 19. alatti épületek – műemlékegyüttesként visszakerülnek a város tulajdonába.