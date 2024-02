Tanúmeghallgatásokkal folytatódott hétfőn a Szegedi Törvényszéken egy 2022-ben történt gyilkossági ügy tárgyalása. Egy hajléktalan férfit vertek halálra. A bíróság most a halált okozó testi sértéssel vádolt férfit hallgatta meg. A vádlottról kiderült, hogy alkalmi munkákból élt, és az egyik szegedi kiserdőben lakott társával, egy-egy sátorban, és korábban is volt büntetve személyi szabadság megsértése miatt.

Leégett a sátor

Most elmondta, hogy 2022. június 26-án a sátránál voltak a barátai, akikkel elmentek a közeli szupermarkethez inni, majd este tért vissza a kiserdőbe. Akkor azonban már csak egy sátrat látott, észrevette, hogy az övét valaki felgyújtotta. A társa a másik sátorban pihent. Azután arról beszélt, hogy a másik sátorban pihenő férfi azt monda neki, hogy a három rendőr járt arra, és ők gyújtották fel a sátrat. Mivel már nem volt neki hol, ezért aznap éjjel a közeli játszótéren aludt.

Vallomását azzal folytatta, hogy másnap reggel visszament a szupermarkethez „csikket szedni”, és közben talált egy üveg pálinkát. Közben összefutott egy ismerősével, aki éppen akkor szabadult a börtönből. Vele ment vissza a sátorhoz, ahol – állítása szerint – a későbbi áldozat már részeg volt.

A pálinka miatt történt

Amikor a vádlott elment vécére, otthagyta a pálinkásüveget, és mire visszaért, már alig volt ital a palackban. A lakótársa itta meg a pálinkát, akinek ezért adott egy pofont.

A vallomás legérdekesebb része ezután következett. Azt állította, hogy a börtönből frissen szabadult férfi ideges lett, kiráncigálta a sátorból a lakótársat, akit megvert és megrugdosott. A megvert férfi belehalt a verésbe. Amikor a vádlott ezt észrevette kihívta a rendőröket, akinek azt hazudta, hogy a szupermarketnél verték meg a társát, és ezt azért tette, hogy védje frissen szabadult barátját. Most a bíróság előtt határozottan tagadta, hogy ő ölt volna, ezt már a kiszabadult férfire fogta. A bíróság őt is beidézte tanúkihallgatásra, de nem jelent meg. A vádlott egyébként a nyomozást is kritizálta, amiért például nem végeztek rajta poligráfos vizsgálatot. Arról beszélt, hogy „rá akarják verni” a gyilkosságot.

Korábban mást mondott

Az ügyészség korábban ismertetett vádiratából kiderül, hogy a hajléktalan vádlott és a sértett több, mint egy éve ismerték egymást a gyilkosság idején. Akkoriban mindenhová együtt jártak, sátrakból készített otthonokban laktak, és gyakran ittak együtt. Miután a sátra leégett a vádlott ismerőseivel együtt, a közelben italozott. Közben egyre jobban felidegesítette magát azon, hogy már nincsen hol aludnia, majd haragjában a lábánál fogva kirángatta a saját sátrában részegen alvó sértettet és ököllel arcon ütötte. Végül a délben értesítette a mentősöket, akik azonban már nem tudtak segíteni a férfin.