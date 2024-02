Mióta a jóravaló, népszerűbb megfogalmazásában tudatos városi kutyatartók többsége tudja, hogy a bevásárlással egybekötött kutyasétáltatás nem jó ötlet, felértékelődtek a kutyabarát szolgáltatások. Hiába várakozik ugyanis jól nevelten Pumika az üzlet előtt, nem egy történetet lehetett hallani, amikor a helyes ebre szemet vetett valaki és elorozta. Állatvédők nem győzték sulykolni: a bevásárlás nem kutyasétáltatás és fordítva.

Ahogy nőtt a kutyatartók közössége, úgy találták meg az üzleti rést a leleményes vállalkozások. Majd szépen lassan a nem kutyások is átestek a tűzkeresztségen, amikor például Pumika éppen egy bevásárlóközpontban pottyantotta el, amit hagyományosan ajtón kívül kellett volna. Ahogy Pumika gazdája is megtanulta, nem mindenki örül annak – jogosan természetesen – ha bolyhos cuki kutyája belenyal Rozika fülébe. Az élet pedig haladt tovább. Olyannyira, hogy mostanra némely városban kifejezetten kínosnak számít, ha a kutyának kívül tágasabb ott, ahol egyébként gazdáját szívesen látják.

Látogatói visszajelzésre reagálva rukkolt elő kutyabarát szolgáltatással a vásárhelyi Németh László Városi Könyvtár még tavaly nyáron. Domjánné Szénási Edit, az intézmény vezetője is egyetértett abban, hogy szabályrendszerük valóban feszes, de feladatuk tisztázni a felelősségi hatásköröket. Ehhez más kutyabarát könyvtárak házirendjét tanulmányozták; az egyébként is elkülönített gyerek részre például nem engedik be a jószágokat. Heti egy-két kutyás látogatójuk van, zömében visszatérő olvasóik.

Eközben az Állatvédelmi Oktatásért Alapítvány idén elindította az Állatbarát Olvasó Kihívást és létrejött az Állatbarát Könyvtár Program, amelyhez ugyancsak csatlakozott a könyvtár. A program célja, hogy 12 hónap alatt tizenkét – állatokkal vagy állatvédelemmel kapcsolatos – könyvet olvassanak el a résztvevők. A kihívás januári kötete Gerald Durrelltől a Vadak a vadonban, februárban pedig Sigrid Nuneztől A barát című könyv. Az igazgató azt is hangsúlyozta, további programokat is terveznek a témában, február 27-én, kedden Putnik Mayer Yvette Ember kontra kutya – avagy mit rontuk el, amit észre sem veszünk címmel tart interaktív bemutatót a könyvtár olvasótermében.