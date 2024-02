Mivel napelemek kerülnek a tiszaszigeti Gazdaházra néhány akácfát ki kell vágni, hogy ne árnyékolja be az épületet. Ferenczi Ferenc, a település polgármestere azt jelentette be közösségi oldalán, hogy minden kivágott fa helyett dupla mennyiséget telepítenek, az épülethez közel eső részen. Sőt, kicsit távolabb gyümölcsfákat is ültetnek.