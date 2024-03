Ez itt, kéröm egy irtóztató nagy gödör – magyarázza Bacsa Ferenc – mög van a mélysége tizenhat méter is. A fenekén halombadült fűzfatörzsek hevernek. Nyáron, amikor a halászok leeresztik a fenekes hálót, a hálónehezék gyakran megakad a fák ágaiban. A gödröt a Tisza vájta még hetvenkilencben, a gátszakadáskor. Itt volt a legerősebb a sodra. A víz azóta se száradt ki belőle. Sokszor magasabban áll benne, mint a Tiszában. Azok a fatörzsek vannak a víz alatt, amelyeket a víz szaggatott ki a partok mentén. Most közel fél méter vastag jég borítja a vizet. Mögbirná még az autót is