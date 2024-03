A mostani tanácskozásunk karunk elődtörténetével foglalkozott, a vásárhelyi agrárszakképzés és az egykori Magyar Királyi Földmívesiskola históriájával, a hódmezővásárhelyi agrárszakképzés első 50 évével. A Hódmezővásárhelyi Magyar Királyi Földmívesiskola 1896-ban jött létre, a két világháború között Mezőgazdasági Szakiskola néven futott, amely alapfokú iskola volt, az agrártárca felügyelte. Karunk életében nagyon fontos a múlt őrzése, ami identitást jelent és presztízst is. Meggyőződésem, hogy a múlthoz való kötődés a mai képzési programba is beépülhet. Idén jött létre a Fekete Gyula Intézménytörténeti Kutatócsoport. Szervezünk majd további konferenciákat, kerekasztal beszélgetéseket, együttműködéseket kötünk, a végső célunk pedig egy kötet kiadása. Tárgyi emlékeket is gyűjtünk, amelyekből egy állandó kiállítást rendezünk be