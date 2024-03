Budapesten az országos tudománynépszerűsítő programsorozat részeként az ELTE Természettudományi Kar, a HUN-REN Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, a HUN-REN Természettudományi Kutatóközpont, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Semmelweis Egyetem kutatói ismertetik meg az érdeklődőket az agyműködés vizsgálatának legfrissebb módszereivel – áll az ELTE közleményében. Ebből kiderül az is, hogy lesznek programok Debrecenben, Pécsen és Szegeden is.

A szegedi programok szerdán kezdődnek, az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontjában. Az előadások egy része a Covid agyi hatásait vizsgálja, így például A Covid-19 szerepe az agyi gyulladás és idegrendszeri tünetek kialakulásában címmel is lesz egy előadás. A kutatók bemutatják eredményeiket a nanoméretű gyógyszerhordozókkal kapcsolatosan, de lesz előadás elektronmikroszkópokról is. Az őssejtekről az Alzheimer-kórról is tudhatnak meg érdekességeket. Laborokat is lehet majd látogatni, de hirdettek rajzversenyt is A Covid és az agy címmel. Az elkészült műveket online állítják ki az agykutatas.brc.hu oldalon, ahol március 13-a és 0-a között nézhetőek végig a pályamunkák.

A szervezők ígérete szerint a programok akár kisiskolások számára is élvezhetőek, ezért iskolák, osztályok jelentkezését is várják. A programok ingyenesek, de egy részükre előzetes regisztráció szükséges. A szegedi programokra ezen az oldalon lehet regisztrálni.

A rendezvényt a szervező intézmények mellett a Nemzeti Agykutatás program 3.0, a Magyar Idegtudományi Társaság és a Richter Gedeon Nyrt. támogatja. A részletes program az agykutatáshete.hu oldalon érhető el.