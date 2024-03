Két órán át csodálta a mórahalmi szakképző iskola Szilágyi Mihály Kollégiumát Ingeborg Kring és Ursula Handel. A két háztartástan tanár a Baden-Württemberg tartományból, Biberach an der Rissből érkezett három napra Mórahalomra, hogy a Szegedi SZC Tóth János Szakképző Iskola és Szilágyi Mihály Kollégiummal ismerkedjen. A Matthias-Erzberger-Schule tanárai egy Erasmus szakmai továbbképzésen hallgatták meg Weiner András előadását az iskoláról, és már akkor úgy döntöttek felveszik a kapcsolatot a mórahalmi intézménnyel és amint lehet, meg is látogatják azt. Erre a látogatásra került most sor az elmúlt három napban.

Fotó: Török János

A német pedagógusok elmondták, a Biberach an der Rissben található szakiskola sok szempontból hasonlít a mórahalmi iskolára. Ami a legjobban érdekli őket, az a tanárok szaktudása. Náluk ugyanis nem szakácsok és cukrászok oktatnak. Háztartási ismeretek órán tanulnak sütni-főzni a diákok, de nem profikról. Diákjaik közül sokan hátrányos helyzetűek, akiknek kiváló lehetőség lenne egy tanulmányi kirándulás, ahol a szakmai fejlődés mellett más ország diákjaival is megismerkedhetnek.

Soha nem csináltunk még ilyet, ez lesz az első próbálkozás

– mondták. A kollégium mellett elismerően nyilatkoztak a német tanárok az iskola professzionalitásáról is. A tankonyhán még csütörtökön képviselőfánk készült a cukrásztanulók óráján, ami szintén nagy sikert aratott.