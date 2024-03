A Katona-Vill Villamosipari Kft. 2018-ban 3 elektromosautó-töltőt épített ki a város megbízásából, de az önkormányzat azóta sem fizette ki a vállalkozót, pedig a teljesítést elismerték. Emiatt jelenleg per zajlik. Cseri Tamás fideszes önkormányzati képviselő arra volt kíváncsi, miért kell a városnak a bíróságon pereskedni ahelyett, hogy kifizetnék a vállalkozót.

Márki-Zay Péter polgármester bejelentette, tényleg van ilyen per. Azt állította, hogy ő maga kérte a vállalkozót, hogy perelje be a várost. Azt is elismerte, hogy a vállalkozó elvégezte a munkát.

– Még az előző vezetés rendelte meg a beruházást, amit 2018 júniusában, három helyszínen, a Zrínyi, a Szegfű és a Hódi Pál utcákban át is adtak. A Katona-Vill Kft. 2021 decemberében fizetési felszólítást küldött az önkormányzatnak, közel 2 millió forintos vállalkozói díj megfizetését kérte. Ehhez dátumokat nem tartalmazó, utólagosan készített vállalkozói szerződéseket csatolt, amelyben vállalkozóként magát, megrendelőként pedig az önkormányzatot tüntette fel, de azt is leírta, hogy az Elektroglob Kft. alvállalkozójaként dolgozott – mondta Márki-Zay Péter, majd arról beszélt, hogy e-mailben, pályáztatás és teljesítményigazolás nélkül nem tudnak visszamenőlegesen kifizetést teljesíteni.

– Ahogy kiépítették ezeket a gyorstöltőket, ingyen lehetett használni és még Szegedről is jártak ide teslások. Ezért fizetőssé tettük. Meg akarunk szabadulni tőle, leráznánk ezt a terhet, megpályáztattuk, üzemeltetésre jelentkeztek, de megvételre nem – fogalmazott Márki-Zay Péter, aki szerint a gazdagoknak van elektromos autója. Cseri Tamás nem fogadta el a polgármester válaszát, de a Márki-Zay Pétert támogató képviselői többség igen.