A Nemzeti Művelődési Intézet pályázatot hirdetett közművelődési szakembereknek, jó gyakorlatok bemutatására. Olyan pályázatokat vártak, amelyek azt mutatták be, hogyan lehet bevonni a mai fiatalokat a közművelődésbe. A 2023 novemberében megrendezett lakitelki, XVIII. Stratégiai Konferencián, más pályázati munkák mellett, az eperjesi Kabainé Tóth Andrea művelődésszervező pályamunkáját is bemutatták. A Nemzeti Művelődési Intézet Csongrád-Csanád Vármegyei Igazgatósága munkatársai azóta Eperjesről „Jó gyakorlat” videót is készítettek.