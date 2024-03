Furcsa dolog ez, igazából ez a dolgunk, ha baj van, azonnal cselekszünk

– mondta lapunknak a szentesi hivatásos tűzoltó-parancsnokság szolgálatparancsnoka, akit a napokban tüntettek ki a fővárosban, amiért megmentette egy ember életét.

A csapatnak is megköszönte az elismerést Balázs Csaba. Fotó: Katasztrófavédelem

Balázs Csaba azt is elmondta, hogy nagyon jól esik neki az elismerés, de amit tett, az nem csak az ő érdeme, hanem az egész csapaté, akik akkor szolgálatban voltak. A százados arra is felhívta a figyelmet, hogy minden embernek meg kellene tanulnia, hogy cselekedjen, ha látja, hogy baj van. Ha valaki tud újraéleszteni az a legjobb, de ha kiabál az is jobb a semminél, hiszen a legrosszabb az, ha nem teszünk semmit. Balázs Csaba egyúttal a szentesi mentőknek is megköszönte az oktatást, hiszen tőlük tanulták az újraélesztést.

Balázs Csabáékat még tavaly december 12-én riasztották egy balesethez. Egy autó ment neki egy villanyoszlopnak Szentesen. A sofőr rosszul lett, és elveszítette eszméletét, de a kocsi többi utasának nem esett baja. A sérült férfi légzése és keringése leállt, és Balázs Csaba azonnal megkezdte az újraélesztést, amit a mentők kiérkezése után velük egyeztetve is folytatott. A gyors és szakszerű elsősegélynyújtással sikerült a beteg légzését, valamint keringését stabilizálni. A sérültet súlyos, életveszélyes állapotban, de stabil életfunkciókkal szállították kórházba. Balázs Csaba Góra Zoltán országos katasztrófavédelmi főigazgatótól vehette át tettéért a Hősies helytállásért elismerést.

A rendezvényen több kinevezés is történt. A főigazgató kinevezte tűzoltó alezredessé a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományába tartozó Fülöp Gábor tűzoltó törzszászlóst, századossá Csiszár Mária Magdolnát, és főhadnaggyá Jernei Tamást.