A 200 millió forintos beruházás hetek óta egy helyben topog.

Meddig marad feltúrva a belváros?

Mint tavaly júliusban megírtuk, az Ótemplom környékét 68 millió forintból, a Sarokház előtti teret pedig 129 millióból újíttatja fel a város. Erre egy fővárosi kft. vezetőjével, a közbeszerzés nyertesével írt alá szerződést személyesen a polgármester. Az ótemplomiak több fórumon is tiltakoztak a beruházás ellen, mivel szakrális területet érint. A munka a védőfal 1960-as években épített folytatását is érinti, amit az önkormányzat átvágatott. Az Ótemplom köré a tervek szerint 1500 cserjét, évelőt és díszfüvet ültetnének, a templom körbejárható lesz. A Magtár körüli sétányon a tervek téglaburkolatú járdát, kerékpártárolókat, új padokat és kukákat tartalmaznak. A Sarokház előtti tér pedig sétautakkal ellátott pihenőövezet lesz, visszakeringetős vízjátékkal, interaktív elemekkel, változó mélységű medencerészekkel. Zöldítik a tramtrain-vonal melletti részt is. Az ótemplom körüli terület fejlesztésének határideje május, a Sarokház előttié pedig július. Ki tudja azonban, hogy meddig áll az építkezés? Meddig marad feltúrva a belváros?

Fotó: Kovács Erika

30 százalékos készültségnél akadt el a beruházás

Márki-Zay Péter a munkák megakadásáért most a polgármesteri hivatal dolgozóra dühös, pedig a szerződést ő írta alá.

Van egy rossz hírünk, Hódmezővásárhely városközpontjának megújításával kapcsolatban

– erről Márki-Zay Péter polgármester az Időben című műsorban beszélt.

A Kossuth tér rehabilitációjának három üteme van. Az első, a Bakay kút és környékének rendbetétele, ami már korábban elkészült. A kettes és hármas ütem munkálatai elkezdődtek, de most leálltak, körülbelül 30 százalékos készültségnél akadt el a beruházás. A hivatal munkatársaira azóta nagyon neheztelek, mivel, ha a kivitelező időnként csupán egyetlen fűszálat is megmozgat és ez bekerül az építési naplóba, akkor nem tudjuk a szerződést arra hivatkozva felmondani, hogy ott nem zajlik munkavégzés. Csak akkor tudjuk felbontani a megállapodást, ha 40 napig nem végeznek semmilyen munkát

– derült ki az igazság.

A szerződésben nem voltak olyan jogi garanciák, hogy beavatkozhassunk

Márki-Zay Péter azt mondta, folyamatosan tárgyalnak a kivitelezővel, a fővállalkozóval.

Fotó: Kovács Erika

Az alvállalkozók egy része panaszkodik, hogy nem fizették ki őket. A fővállalkozó ígérget, többek között azt is, hogy folytatja a munkát. Az sajnos hiba, hogy a szerződésben nem voltak olyan jogi garanciák, hogy beavatkozhassunk, amikor látjuk, hogy késni fog a vállalkozó. Ő egyébként azt mondja, hogy határidőre meglesz. Mi azonban aggódunk és jogosan aggódunk, például azért is, mert a kifizetett előleget nem erre a munkára használta fel, hanem egy másik nagyberuházása befejezéséhez. Amíg ott nem fizetik ki, addig nem tud anyagot biztosítani az itteni alvállalkozóknak, úgyhogy addig nem halad az építkezés

– jelentette be Márki-Zay Péter.