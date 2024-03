Az Ágota Alapítvány minden ősszel és tavasszal önkéntes találkozót és felkészítést szervez. A múlt heti, háromnapos tavaszi képzésen 130 résztvevő ismerkedhetett meg az alapítvány célkitűzéseivel, szerteágazó feladataival. A mostani találkozón a 27. ÁGOTA Táborra készültek, amelyet idén is a Bács-Kiskun vármegyei Tass-Alsószenttamáson, Ágota Falván rendeznek meg.

Soha nem volt még ekkora táborunk, 800 gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalt és 350 önkéntest várunk július 21-31. között az ország minden részéről. Számítunk minden olyan jó szándékú emberre, aki időt és energiát szán arra, hogy szebbé tegye a gyermekvédelmi gondoskodásban élő fiatalok nyarát

– emelte ki Kothencz János, az Ágota Közösség vezetője.

A háromnapos önkéntes képzésen részt vettek olyanok, akik már évtizedek óta támogatják közösség gyermekeit, ám olyanok is érkeztek a szegedi Csongor téri közösségi házba, akik még ezután szeretnének az önkéntes közösség részévé válni. Az alapítvány folyamatosan toborozza az önkénteseket, ennek köszönhetően 40-50 új résztvevőt köszöntöttek. Volt köztük óvónő, fotóriporter, távközlésben dolgozó, optikus, gyógypedagógus és nyugdíjas is. A képzésen külön választották az új önkénteseket és azokat, akik évek óta támogatják a fiatalokat. A rutinos önkéntesekkel többek között arról beszélgettek, mit adnak ők a gyermekeknek, mennyire fontos például a mintaadás. Az új önkéntesek megtudhatták, miért gyógyító tábor az Ágota Tábor és hogy hogyan élnek át ők is a gyermekekkel együtt minden pillanatot.