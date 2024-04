Nem volt kérdés, hogy jelentkezzünk. 2019 óta iskolakertünk is van, ahová heti rendszerességgel járnak ki a gyerekek, répát, retket, salátát termesztenek, amit ők is takarítanak be, majd fogyasztják el tízóraiként. A sikeres pályázatnak köszönhetően közel egymillió forintból tudjuk fejleszteni az iskolakertet. Tanösvényt alakítunk ki, és folyik a permakultúrás termesztés bevezetése is