A Korsós lány felújításának ötlete először 12 éve merült fel.

Mint korábban megírtuk, az alkotás – amely a medencét tekintve Makó első artézi kútjának kisebb, méretarányos változata – eredetileg a Csanád vezér téren állt. Akkor bontották le, amikor az országzászló a helyére került. A szoboralak eddig a József Attila Múzeum szabadtéri skanzenjének éke volt, a medence darabjai pedig a városgazdálkodás Aradi utcai telepéről kerültek elő. A helyreállításra azt a Tóth Árpád műkövest kérték fel, aki az elbontást is végezte. A kút és a szobor restaurálása információink szerint már a végéhez közeledik.

Amikor tegnap a helyszínen jártunk, azt láttuk, hogy a háromszög alakú területet már előkészítették a szoboregyüttes felállításához: térkővel kirakott ösvény épült, a majdani kút helyét is megalapozták, illetve elkerített ágyásokba virágokat, dísznövényeket ültettek, sőt új facsemeték is vannak. Kovács, akinek a tér megszépítése évek óta szívügye, azt akarta, hogy a műalkotás egyben működő kút is legyen – ehhez a vizet is a térre vezették. A tervek szerint térfigyelő kamerát és lámpát is felszerelnek ide.

A képviselő az utcafórumon felidézte, a Korsós lány Sánta Sándor polgármestersége alatt, a civilben építésztechnikus Vida Sándor önkormányzati képviselő kezdeményezésére került a Csanád vezér térre. Az újraállítás tehát egyben tisztelgés is lesz az első szabadon választott makói képviselő-testület előtt. Eredetije a város első artézi kútjának dísze volt, amit 1893-ban fúrták a Korona előtti téren. 1928-ban áthelyezték a mai Kalász csárda előtti térre – nagyjából oda, ahol a díszkivilágítással felszerelt szökőkút most van, végül az ’50-es években bontották le.