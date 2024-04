Szegedi hírek 40 perce

Betegőrző monitorokat kapott a gyermekonkológiai osztály – Galéria

A tavalyi 3 mellé most újabb 5 betegőrző monitort kapott a szegedi gyermekonkológiai osztály. A hálózatba kapcsolt berendezéseknek köszönhetően most már minden kórtermet távolról is tudnak figyelni a szakemberek.

Timár Kriszta Timár Kriszta

A monitorhálózat nagyban megkönnyíti a daganatos gyermekek állapotának nyomonkövetését. Fotó: Karnok Csaba

Adományoknak köszönhetően immár egy kiépült monitorhálózat segíti a szegedi gyermekklinika onko-haematológiai osztályának munkáját. A daganatos gyermekeket ellátó részlegnek tavaly a Reménysugár Alapítvány által Nyújts kezet! címmel szervezett jótékonysági motoros felvonuláson összegyűlt pénzből 3 betegőrző monitort tudtak vásárolni. Ez az eszközpark bővült most további 5 monitorral, amit az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány vásárolt. Huszonöt éves alapítványunk többször támogatta már a szegedi osztályt. Vásároltunk például infúziós pumpákat, de ilyen nagy összegű adományt eddig még nem tudtunk ide hozni – mondta el Takácsné Stalter Judit, az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány kuratóriumi elnöke. A közel 11 millió forint értékű műszerparkot egy pénzügyi befektetői tanácsadó cég gálarendezvényén összegyűlt és az alapítvány számára felajánlott összegből, illetve az adó 1 százalékokból tudták megvásárolni. Így minden kórterembe jutott egy betegőrző monitor. Gábor Krisztina Míta, a szegedi gyermekklinika onkológus szakorvosa elmondta, nagy segítséget jelent a mindennapi munkában a monitorhálózat, hiszen egyszerre több beteg állapota is nyomon követhető, köszönhetően annak, hogy a rendszer feje a kezelőben van. Ezen az összes monitor adata látszik, így jóval hamarabb észlelik, ha baj van, mint korábban, amikor arra kellett hagyatkozni, hogy meghallják-e ha csipog egy ágynál lévő berendezés. Ráadásul az adatokat a rendszer 24 órán keresztül tárolja, a visszakövethetőség pedig a terápia kidolgozása szempontjából is fontos – tette hozzá.

Betegőrző monitorokat kapott a gyermekonkológiai osztály – Galéria: Karnok Csaba

A monitorrendszert egyébként már egy hónapja használják, a tapasztalatok szerint sokat segít a mindennapi ellátásban.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!