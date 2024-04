A város elkötelezett a vöröskereszt, a véradás és az egészségmegőrzés mellett, az együttműködés több formában is érzékelhető, számos véradást szerveznek a településen, ezek között van a Magyar Légimentésért Alapítvánnyal közös, mentőhelikopteres leszállással egybekötött alkalom is. A szentesi önkormányzat és a Csongrád-Csanád Vármegyei Vöröskereszt együttműködésének köszönhetően, ahogyan az elmúlt csaknem két évtizedben, ezúttal is hatezer darab fürdőjegyet adnak át a véradóknak, amelyek 2025. május 31-ig használhatók fel – jelentette be Szabó Zoltán Ferenc polgármester az üdülőközpontban szerdán.

Tizenkétmilliót érnek

Aki érez magában annyi bátorságot, elköteleződést, felelősséget embertársai iránt, hogy elmegy vért adni, az jutalmul egy alkalommal meglátogathatja a szentesi üdülőközpontot. A hatezer jegy értéke a 12 millió forintot közelíti, és a városvezetés a szolgáltatóval együtt úgy gondolja, ennek száma még növekedhet az elkövetkező időkben

– mondta Szabó Zoltán Ferenc.

A helyi véradó mozgalom fáradhatatlan szervezőjeként ismerik Agócs Lászlónét. 21 évet dolgozott a vöröskeresztnél, amire nem munkahelyként tekintett, hanem a szerelmeként. Eredményes volt a tevékenységük, mert a város mindig az élen volt a megyében – emlékeztetett. Ezúton felhívta a figyelmet egy újabb alkalomra, április 26-án 14 és 17 óra között a polgármesteri hivatalban szerveznek véradást, ahol a város egy kis ajándékkal is meglepi az önkénteseket.

Fontos a beteg emberek iránti tisztelet, és örömmel tölt el, amikor azt hallom, emelkedik a váradók száma

– mondta.

Vezet Csongrád-Csanád

Példaértékű, amit ez a város tesz a véradók megbecsüléséért, tapasztalta Sasvári Krisztina, a vöröskereszt vármegyei igazgatója, amikor a szervezethez került.

Mi is segíthetünk ezzel az ajándékkal, hogy a véradók egészsége is folyamatosan jó legyen, a fürdőbelépő erre egy csodálatos példa, hiszen itt kikapcsolódhatnak, relaxálhatnak, és érezhetik, milyen fontos szerepet töltenek be azzal, hogy önkéntesen eljönnek vért adni

– közölte az igazgató.

Hozzátette, óriási kihívást hozott a covid. Rendkívül nehéz volt megszervezni a véradóeseményeket, mozgósítani az embereket, ami természetesen érintette a betegellátást. Mint mondta, nagyon büszke arra, hogy a KSH statisztikája alapján Csongrád-Csanád vármegye 2023-ban képes volt visszahozni a covid előtti számokat. Az utolsó adat alapján a vármegyében a lakosság 6 százaléka vesz részt a véradásban, az országos kimutatás szerint a legmagasabb, nincs másik vármegye, amelyik 5 százalék fölé tudott volna kerülni.

Megszólítanák a fiatalokat

Sasvári Krisztina bízik abban, hogy a hatezer fürdőbelépő segíteni fog a fiatalok véradási kedvének növekedésében is. Céljuk, hogy minél több 18 év alatti véradójuk legyen, valamint a huszon- és harmincéves korosztályból is minél nagyobb számban tegyék az életük részévé a legalább évi egy alkalmat.