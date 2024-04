A településfásítási programban 22 facsemetét kapott Dóc önkormányzata. Kőrisfát és kétfajta hársfát nyertek a pályázaton, ezeket pénteken ültették el a településen.

Turda Gábor polgármester elmondta, Dócon különösen értékesnek tartják a fákat, hiszen a települést minden oldalról erdő, ártér és természeti értékek veszik körül. Ráadásul legmeghatározóbb képi elemük is a jegenyenyársor, amely a falu közepén halad át. Ugyanakkor évek óta hiába próbálkoztak a kiírás jóvoltából fákat beszerezni, eddig soha nem sikerült. Így különösen örülnek, hogy most nyertek. Őshonos fákat választottak, olyanokat, amelyek nem allergizálnak.

Négy helyre jut majd a fákból. Ültetünk az önkormányzat melletti parkba, a művelődési házhoz, az orvosi rendelő udvarába és a Bergendóciai levenduláskertbe. Amellett, hogy zöldterületet bővítünk, a kapott facsemeték egy részét pótlásra is használjuk, hiszen a művelődési háznál az idős nyárfasorból kellett kivágni néhány példányt betegség miatt

– mondta.

A Délalföldi Erdészeti Zrt. szakmai felügyelete mellett még pénteken el is ültették az összes fát, az egyik beásásában részt vett Turda Gábor polgármester mellett Farkas Sándor országgyűlési képviselő is, aki a munkához iskolás diákok segítségét is kérte, mivel mint fogalmazott, a facsemetéket mindig a jövőnek ültetik. Emlékeztetett: a fásítási program 2020-ban indult, azóta 46 ezer sorfa került 1500 településre.