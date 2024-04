A Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországáért Mozgalom a húsvétot is kampányrendezvénynek használta fel Hódmezővásárhelyen. Jézus feltámadásának napján, húsvét vasárnap a művelődési ház előtti területen szerveztek egy rendezvényt, ahol többek között ingyen osztogatták a fagyit és a Kinder-tojást. A rendezvényen Márki-Zay Péter bemutatta a választáson induló jelöltjeiket. 200 családot is felkerestek egy-egy húsvéti csomaggal. A városlakók egy része úgy véli, és ennek hangot adtak több közösségi oldalon is, a jótékonykodás a szavazatgyűjtésnek szólt, tekintettel arra, hogy korábban nem rendeztek ilyen nagyszabású „húsvétolást”, csak most, a választás előtt két hónappal. Fotó: Márki-Zay Péter Facebook oldala