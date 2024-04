Pénteken tartották a SZTE Juniorok Viadalának döntőjét a rektori hivatalban. A vetélkedő elődöntőjére a dél-alföldi régió 23, az egyetemmel partnerségben lévő középiskolájából összesen 157 négyfős csapat regisztrált, így 628 diák részvételével zajlott le az iskolai kvízforduló márciusban. Minden intézményből a legeredményesebb csapat jutott tovább a döntőbe, ahol már eleve mindenki nyertes volt, hiszen a SZTE-s továbbtanulásukhoz kaptak 10 intézményi többletpontot. Az első három helyezett ugyanakkor pénznyereményt és további pontokat is kapott, így megérte küzdeni a feladatokkal, ahol nem elsősorban a lexikális tudásra, sokkal inkább az általános műveltségre, a kreativitásra és a csapatösszhangra volt szükség. A 15 állomás mindegyikén az egyetem egy-egy karához kötődő, játékos kérdésekkel találkoztak: volt például térképészet, fűszerfelismerés, zene és kotta párosítása, illetve puzzle is. A második forduló egy kvízverseny volt, ahol nem csak a jó válaszok száma, de azok beérkezési gyorsasága is számított.