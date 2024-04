A vásárhelyi polgármester csütörtök esti ámokfutását Herczeg Sándor hódmezővásárhelyi politológus sem hagyta szó nélkül.

– Márki-Zay Péter azonnal szükségét érezte, hogy reagáljon arra, miszerint Grezsa István a Fidesz polgármesterjelöltje. Mindezt egy közel 32 perces videóban tette meg. Az első 6 percből idéznék.

Kovács Pálról: „Stockholm-szindrómás SS-tiszt”, Kis Andreáról, Krupiczer Ferencről és Tatár Zoltánról: „álellenzéki árulók”. Azon vásárhelyiekről, akik nem úgy gondolkoznak, ahogy ő: „Agyalágyult”. A Népkerti sörözőről (ahol egyébként a saját alpolgármestere is többször fellépett): „Fidesz-kocsma”. Grezsa Istvánról: „Grezsa István majd átműtteti magát nőnek”. Lázár Jánosról: „István nevű nő lett volna az ideális jelölt”. A mintegy 11-13 ezer főre tehető, Fideszre szavazó vásárhelyiről: „Nemváltó műtétről ábrándoznak ezek az aberráltak”. Végül még egyszer Grezsa Istvánról: „Hogy nő vagy nem nő Grezsa István, az majd a nemváltó műtét után kiderül.”

S ezt az első 6 percben már összehozta.

Mi továbbhallgattuk a videót. Szél Istvánnal kapcsolatban például azt mondta, valamiért Székkutason nem indítják újra, „van egy ilyen visszavont polgármesterük, nem szeretném a Fidesz terminológiájával azt mondani, hogy bukott polgármester”. A Márki-Zay Péter által „visszavont polgármesternek" titulált Szél István egyébként éppen a napokban jelentette be, hogy Székkutas központjának felújítására 650 millió forintot nyertek. Egy területre ilyen nagyságrendű fejlesztést Hódmezővásárhely az utóbbi időkben nem tud felmutatni.

Márki-Zay Péter azt is mondta, ha Grezsa István lesz a polgármester, „akkor nemcsak ATEV bűz lesz szabadon, hanem akkugyárak is jöhetnek” Hódmezővásárhelyre. A hallottak alapján elképzelhető, hogy újabb perekre is számíthat a polgármester.