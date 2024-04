Szombaton rendezték meg a második Mórahalmi JATE rendezvényt, azaz a mórahalmi József Attila utcai Találkozások és Elmélkedéseket. Haumann-Ujvári Zsuzsanna, a szervező elmondta, hogy ő nem is született mórahalmi, 13 éve költöztek a településre, vagyis – ahogy fogalmazott – „gyüttmentnek” számít.

Tavaly hívtam életre ezt a közösségi programot, ami összehozza az utca és a város érdeklődő polgárait, és tisztelgünk utcánk névadójának munkássága előtt

– tette hozzá a szervező.

Mivel a József Attila utcáról van szó, a költészethez kapcsolódó események is voltak a rendezvényen. A megnyitó például megzenésített versek előadásával és egy kórus fellépésével kezdődött. Utána verseket szavaltak és volt egy sakkverseny is, ugyanis a költőnek egyik hobbija a sakkozás volt, ráadásul az utcában lakik egy sakkoktató is. A nap vége felé pedig előkerültek a lovaskocsik, és természetesen az ételek sem maradtak el. Az utcabeliek az önkormányzattól kaptak bivalyhúst, amit bográcsban főztek meg, de szinte mindenki vitt magával valamilyen harapnivalót, amit közösen fogyasztottak el.