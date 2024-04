Súlyos közbeszerzési jogsértés miatt csaknem több tízmilliós forint támogatásrészt vontak vissza az algyői önkormányzattól egy uniós projektben. A hatóságok megállapították, hogy a Molnár Áron vezette önkormányzat egy közel 300 milliós közbeszerzési szerződés aláírása után néhány nappal a nyertes vállalkozó javára módosította a megállapodást – írja a Promenad.hu

A lap szerint a kiírásban foglaltakhoz képest jelentősen több előleghez juttatták a magáncéget, kedvezőbbé téve számára az elszámolást is. Hozzátették, hogy mindez még 2020-ban történt, ám az esetet Molnár Áron polgármester azóta is gondosan titkolja a helyiek előtt.

Az uniós pályázat egyébként három épület, a polgármesteri hivatal, a civilház, és az egészségház energetikai korszerűsítéséről szólt.

A nyertes a Clean Star Complex Kft. lett 2018-ban 298 milliós ajánlattal. Az előleg a szerződés szerint 10 százalék lett volna, ezt módosították 15-re.

A Közbeszerzési Döntőbizottság 2020. július 6-i döntésében megállapította, hogy az algyői önkormányzat és a Clean Star megsértették a közbeszerzési törvényt, és semmisnek mondta ki a 2018. július 23-i szerződésmódosításokat. A Promenád szerint kamatokkal együtt mintegy 45,1 millió forintot kellett visszafizetnie az önkormányzatnak.

Molnár Áron közösségi oldalán egy videóban reagált a lap értesüléseire. A polgármester elmondta, hogy a portál nem ír igazat, de beszélt arról is, hogy az előleg összegének megemelése akkoriban bevált dolog volt. Szerinte az előleg megemelésének tiltása csak 2019-től van érvényben. A bírságot meg is reklamálták, és vissza is kapták az elvett 45 millió forintot.