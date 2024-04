– Tudomásul kell venni, az oktatás mindig nagyon sok pénzbe kerül és mivel a diákság évről évre megújul, a világ pedig rohamléptekben változik, így nem könnyű lépést tartani az iskolai eszközparkkal. Nálunk most új ágazat a sport, ahol sportedző-sportszervezőket képzünk, és nagyon hamar világossá vált a képzés beindításával, hogy ami egy normál testnevelés órára megfelelt, az nem lesz elég a jövő sportedzőinek a képzéséhez. Szükségünk van csomó olyan sportfelszerelésre, amire az előző öt év működése során nem volt – mondta Angyalné Kovács Anikó az iskola igazgatója.

Az iskola minden január utolsó szombatján rendezi meg alapítványi bálját, aminek bevételét az iskolai tehetséggondozásra, versenyekre eljutásra, felzárkóztatásra fordítják. Az igazgató elmondta, idén arra kérték a szülőket és az alapítvány támogatóit, hogy adományaikkal az intézmény sportfelszereléseinek beszerzését támogassák.

– Ezek nem olcsók. A jelentős, több mint 600 ezer forintos báli bevételt az önkormányzat kiegészítette, így érkezett meg és jön is még több felszerelés a napokban. Külön öröm, hogy időközben a további hiányzó eszközök beszerzésére a fenntartónk, a Szegedi Szakképzési Centrum is előirányzott számunkra keretet. Az iskolánk felszereltsége kezdettől fogva pazar volt, most ehhez felzárkózik a sportágazat is – tette hozzá az igazgató.