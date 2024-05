Valamiért úgy éreztem, a baksi Kecskeméti famíliának van esélye arra, hogy 2024-ben az Év Aranyemböre, esetükben Aranycsaládja legyen. Tippmixen ugyan nem tettem meg, de annyira komolyan gondoltam erre a lehetőségre, hogy a táblázatban – ott tüntetjük fel a szerkesztőknek, hogy mit, miről írunk – a pénteki napot üresen hagytam. Gidró Kriszta főszerkesztő kedden este azt mondta: most már kitöltheted. A jó hírt ő közölte Kecskeméti Józsefné Marikával, a férjével és a fiúkkal, Szabolccsal.

Hihetetlen!

– Szóval, akkor ez nem a Kész átverés show? – kérdezte viccesen Marika.

– Nagyon örülünk, de nagyon valószínűtlennek tűnt, a fiúk is csak azt hajtogatták: ez hihetetlen, ez hihetetlen. Nem ezért csináltuk, csináljuk. Mindenkinek segítünk, mindenben részt veszünk, ez számunkra természetes, évtizedek óta így élünk. Csak ismételni tudom magam: nem számítottunk arra, hogy mi leszünk az Év Aranyembörei. A majálison 50 fős, most a pünkösdölőn 40 fős csapattal leszünk ott és főzünk – ezúttal marhahússal krumpligulyást, ezt kérték az idősek –, most azért kevesebben, mert a hosszú hétvégén többen elutaztak a gyerekekhez és az unokákhoz – árulta el Kecskeméti Józsefné, aki az általa alapított mozgáskorlátozott csoporttal a Baksért Hagyományőrző és Szabadidős Egyesülethez csatlakozott, azóta nőtt a taglétszámuk.

Kecskeméti Józsefné Marika a Búza Zsolt polgármestertől és az önkormányzattól ajándékba kapott citromfával. Fotók: Imre Péter

– Nagyon köszönjük, hogy ránk szavaztak! – tette hozzá.

A közösségért

Négy éve járok Baksra, és ezalatt minden helyi rendezvényen – legyen az falunap, töpörtyűfesztivál, idősek köszöntése vagy majális – találkoztam velük, és Józsi bácsi fantasztikus főztjével, egyébként mindig a fia kuktáskodik neki. Elevenítsük fel: minden 1993-ban a mozgáskorlátozottak szegedi egyesületének baksi csoportjának megalakításával kezdődött. Kecskeméti József és a neje, Marika azért vágott bele ebbe, mert második fiúknak, a most 45 esztendős Szabolcsnak a megindított szülésnél a köldökzsinór a nyakára tekeredett és oxigénhiányosan jött világra.

Otthonukat is folyamatosan együtt építik és díszítik, például a raklapból kialakított virágtartóval és a gumiabroncsokból készült díszkúttal.

Nem keseredtek el, egy ideig ketten, majd hárman dolgoztak a közösségért, így élve teljes életet. A kirándulásokkal bejárták az országot, az egy napos utak célpontjai főként fürdők voltak. Vidám, nótázó csapatuk – a mozgáskorlátozott csoportban korábban kórus is működött – a kiruccanások helyszínein is megdaloltatta az embereket, olykor a vendégek kijöttek a bisztrókból, az autósok megálltak, többen együtt énekeltek velük, vonatoztak, igazi utcabál kerekedett – mesélte nevetve Marika és József korábbi beszélgetésünkkor. A bogrács, a finom falatokkal, a túrákon is többször előkerült. 1993-tól, mindent, az átlagosan havi egyszeri kirándulásokat is, beleszámítva legalább 500 rendezvényt szerveztek, melyekben Kecskeméti Józsefné játszotta a főszerepet és szerettei mindenben segítettek neki.

Mosoly a fizetség

Nem lehet elfelejteni, amit „aranyembörös” diskurzusunkkor Marika mondott, a fiúk pedig lelkesen, egyetértően bólogattak.

– Mindegyik eseményt szerettem, mind a szívemhez, a szívünkhöz nőtt. Öröm volt látni, hogy az emberek boldogok, nevetnek, jól érzik magukat. Az idei nőnapot még két hét múlva is emlegették, megállítottak az utcán, mosolyogva, sztorizva köszönték meg, hogy ismét megcsináltuk. Ez a mi fizetségünk. A munkát, a mennyiségét soha nem számoltuk – mondta.