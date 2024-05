Megválasztásom esetén minden önkormányzati bérlakásban élővel áttárgyaljuk, újrakötjük a bérleti szerződéseket, amivel azokat a problémákat is orvosolhatjuk, amik folyamatosan napirenden vannak, például az indokolatlanul felemelt lakbéreket

– ígérte meg a polgármesterjelölt.

A lakosok közül ugyanis sokan említették meg az igazságtalan lakbéreket. Erős kritikákkal illették a 118 bérlakás felújítását, amire még az előző városvezetés nyert forrást, de Márki-Zay Péter polgármestersége alatt készült el. Elmondásuk szerint a falak penészesednek, mert szigetelés volt, de a szellőzést nem oldották meg. Többen szóvá tették, hogy az addigi üveges hátsó ajtókat tömörre cserélték, ami miatt olyan sötét van a lakásokban, mint a pincében, egész nap égetni kell a villanyt. Panaszkodtak az új villanybojlerekre is, amik nemhogy rezsicsökkenést eredményeztek volna, hanem vannak, akiknek duplájára nőtt a villanyszámlájuk.

Ozgyin Balázs, mezőgazdász, 5 gyermekes édesapa, a Fidesz-KDNP képviselőjelöltje is bemutatkozott a fórumon. Programjában szerepel a Jókai utcai kisposta kinyitása, a Zalaegerszeg téri és a Kincses-telepi játszótér fejlesztése, focipályák felújítása. Kiemelten támogatnák a körzetben a szociális tűzifa vásárlást, és bővítenék a térfigyelőrendszert is, ami a szociális bérlakásokban élők kérése is.