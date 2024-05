Megjelentek az első, visszaváltható palackok a boltokban, néhány nagyobb áruházban az ilyen terméket vásárlók figyelmét fel is hívják arra, hogy pénzt kaphatnak érte, ha nem dobják ki. Magyarországon január 1-től vezették be a belföldön forgalomba hozott visszaváltási díjas termékek kötelező visszaváltását, az úgynevezett DRS (Deposit Refund System) rendszerét. Fém-, műanyag- és üvegpalackokat tettek betétdíjassá, a hulladékhasznosítási koncessziót 35 évre elnyerő MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. pedig év elején fel is állította a 400 négyzetméternél nagyobb alapterületű üzletekben a visszaváltó automatákat. Ezek azonban mostanáig kihasználatlanul álldogáltak, az italgyártók ugyanis június 30-ig kaptak haladékot a visszaváltható csomagolások bevezetésére. Ezzel pedig éltek is, csak most kezdtek el megjelenni azok az innivalók, amelyeken már a vonalkód is be van állítva és egyértelmű jelzést helyeztek el rajtuk.

Azt a csomagolást lehet visszaváltani, amin szerepel a visszaváltási logó, és amiért kifizette a vásárló a visszaváltási díjat. A régi, nem visszaváltható csomagolásokat továbbra is a szelektív kukába kell dobni. Ilyenekkel még sokáig lehet majd találkozni, hiszen a már legyártott termékek a szavatossági idő végéig forgalmazhatók. Nem árt tehát minden esetben megnézni, szerepel-e a palackon az 50 forintos köré rajzolt nyíl, különben pénzt dobunk ki a kukába. Jelenleg 2300 gépi és mintegy 800 kézi visszaváltási pont – vagyis ahol az eladó veszi vissza a palackot és fizeti vissza annak árát – működik az országban. Az új rendszerben a műanyagpalackokat vagy az alumíniumdobozokat nem kell összepréselni, hiszen az automaták akkor tudnak pénzt visszaadni, ha a csomagolás formáját, súlyát és vonalkódját azonosítják.