Rengeteg motoros vonult végig szombaton délután a szegedi utcákon. A felvonulás azonban korántsem öncélú volt, a bőrdzsekis motorosok most is jótékonykodtak. Idén is a Reménysugár a Dél-Alföldi Hematológiai és Onkológiai Gyermekbetegekért Alapítvány számára gyűjtöttek adományokat.

Fotó: Török János

Szombaton 13 órától, a Huszár Mátyás rakparton volt a gyülekező a felvonulás pedig 15 órakor startolt. Természetesen rendőri felvezetéssel, egy nagy városi kör után pedig az SZTE Gyermekklinika elé futottak be. A felvonulásra persze nemcsak a motorok szerelmeseit várjták, hanem bárkiket, akik valamilyen módon szerettek volna hozzájárulni a nemes célhoz.

Újváry Béla, főszervező lapunknak elmondta, hogy már hatodik alkalommal szervezte meg a Dél-Alföldi Motoros Egyesület a „Nyújts Kezet!” című jótékonysági motoros felvonulást. A felvonulók nemcsak Szegedről és a régióból, hanem sz ország összes szegletéből érkeztek.

A főszervező beszélt az adományokról is. Az első felvonuláson 600 ezer, a másodikon, több mint 800 ezer, a harmadikon már 1,5 millió, a negyediken túllépték a kétmillió, az ötödiken, a tavalyin pedig a 3 millió forintot gyűjtöttek. A felvonulás egyszer maradt el, 2020-ban a koronavírus-járvány miatt.

Fotó: Török János

A tavaly befolyt rekordmennyiségű adományból a beteg gyermekek számára 3 betegőrző monitort tudott vásárolni az alapítvány, de korábban ultrahangos gyógyszerporlasztót, infúziópumpát, dokkolót és egy véralvadásmérő készülékre is gyűjtöttek a motorosok. Az idei cél az, hogy összegyűljön a pénz egy Astotherm plus vér- és infúzió melegítő megvásárlásához.

A Reménysugár Alapítvány 1996-ban alakult. Az alapító Lukács János azzal a céllal álmodta meg az alapítványt, hogy jószándékú emberek összefogásával a szegedi gyermekklinikán belül olyan épületrész épüljön, amely lehetővé teszi, hogy a szülő, főként az édesanya is pihenni tudjon, ne egy széken vészelje át a több hónapig tartó kezelést. Mivel a kilencvenes évek elején a gyermekek kezelése még nem volt sikeres, azt is szerette volna elérni, hogy a kis pácienseknek ne egy közös szobában kelljen elviselniük egymás szenvedését.