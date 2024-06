Az Operettszínházban is grandiózus díszlete volt ennek a musicalnek, de a Szabadtéri Játékokon még nagyobb és káprázatosabb lesz. A szereposztás végtelenül izgalmas, Béres Attila kiválóan válogatta össze a csapatot, különböző világokat fog összetalálkoztatni. Ott lesz mások mellett Gubik Petra, Dolhai Attila, Bálint Ádám. Tihanyi Ákos koreográfus pedig nagyon komoly castingot tartott, a táncosok is világszínvonalúak lesznek. Sokszor volt már úgy életemben, hogy olyan jó volt a tánckar, hogy szólistaként azt éreztük, nagyon fel kell kötni a nadrágot. Szerintem most is ez lesz a helyzet a szoknyával