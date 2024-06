Az elbaltázott Kossuth téri szerződés után most egy minden bizonnyal szabálytalan szerződéssel folytatja a vásárhelyi önkormányzat a Kossuth téri beruházást. A főtéren hónapok óta áll a munka. Márki-Zay Péterék a kampány finisében a HMSZ Zrt.-t bízták meg a feladattal, csakhogy az önkormányzat cége valószínűleg pályázat nélkül vont be alvállalkozókat a munkába. Legalábbis ennek nyoma sincs a város honlapján.

Amivel mi bizonyítottan a legtisztességesebb, legkevésbé korrupt város lettünk Magyarországon, az az, hogy minden beszerzésünk nyílt versenyben dől el, és mindig a legjobb ajánlat nyer

– ezt a szerdai tévés vitán mondta Márki-Zay Péter. Másnap kiderült, a főtéri beruházás körül újra bűzlik valami.

Fotó: Kovács Erika

Beszerzésnek semmi nyoma a honlapon

Márki-Zay Péter polgármester hétfőn tett közzé egy videót a Kossuth téri, Ótemplom körüli beruházással kapcsolatban, ahol azt mondta: a közbeszerzés nyertese „egy év alatt 40 százalékot teljesített csak, most visszavettük már a 2-es ütem munkaterületét. Egy új pályázattal, új vállalkozóval megyünk tovább, elindult a munka”. Mivel új pályázatnak nyomát sem találtuk az önkormányzat honlapján, a városházától kértünk információt.

Azt írták, az önkormányzat 100 százalékos tulajdonában lévő cég fejezi be a munkálatokat. Leszögezték, hogy nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni, az önkormányzat és a HMSZ Zrt. között létrejött szerződésben szereplő vállalási ár összege nettó 46 992 462 forint, azaz nem éri el az 50 millió forintot.

Kijátszották a szabályokat?

Mivel azt éreztük, „sántít” a válasz, ezért megkerestük Tatár Zoltánt, Vásárhely volt jegyzőjét. Ő azt mondta, a közbeszerzési törvény valóban lehetővé teszi, hogy az önkormányzat közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül kössön szerződést olyan jogi személlyel, amely felett döntő befolyással rendelkezik, és az éves nettó árbevétele több mint 80 százaléka az önkormányzattal kötött szerződésből származik. Ezt hívják in-house beszerzésnek. Ha a munka nem éri el a közbeszerzési értékhatárt, a beszerzési eljárás lebonyolítására a hivatal beszerzési szabályzatát kell alkalmazni. Tatár Zoltán hozzátette: ezen szabályzat szerint 1 millió forintot elérő szerződés esetén nyilvános ajánlatkérésnek, pályázatnak kell a szerződéskötést megelőznie. Az ajánlattételi felhívást közzé kell tenni az önkormányzat honlapján is. A beszerzési szabályzat kivételi körben kezeli az in-house szerződéseket. Csakhogy Tatár Zoltán arra is felhívta a figyelmet, hogy a HMSZ Zrt. feltehetően nem rendelkezik a kivitelezési munkálatokhoz szükséges szakemberekkel és eszközökkel, a felhasználandó építési anyagokat is meg kell vásárolnia, ez esetben, összegtől függően, nem mentesül a közbeszerzési vagy beszerzési eljárás alól.