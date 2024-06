Rendkívül fontosnak tartom, hogy a politika az itt élő emberekről szóljon, ne a nagypolitikáról

– hangsúlyozta Botkáné Kovács Henriett, aki beszélt a programjáról is.

Az időseknek segítene az internet használatának megtanulásában

Botkáné Kovács Henriett felújítaná az Orgona és a Gyöngy utca kereszteződésében lévő játszóteret, ugyancsak felújítaná és hálóval is befedné a Damjanich utcai műfüves pályát. Térfigyelő kamerát helyezne el a tabáni templom és az olvasókör környékén, amivel a rongálásokat előzné meg. Leaszfaltoztatná a Damjanich utcai szervizutat és a parkolási gondokon is enyhítene. Közösségi programokat is szervezne korosztályonként, az időseknek például olyan tanfolyamokat, amelyek az internet, az okostelefon használatát tanítanák meg nekik.

Márki-Zay Péter a Fidesz ócsárlásával szerezne szavazatokat

A fórumainkon képviselőjelöltjeinkkel arról beszélünk, hogy milyen Vásárhelyt szeretnénk, míg Márki-Zay Péter bennünket ócsárolva akarja mozgósítani a táborát. Csúsztatásokkal, hazugságokkal hergeli a saját embereit. Mi ehelyett azt mondjuk, hogy június 9-én változásra van szükség. Nemcsak a Fidesz-KDNP szavazóira számítunk, hanem a változást akarók többségét szeretnénk elhívni a szavazófülkékbe, hogy visszatérjen Vásárhelyre a józan paraszti ész, ami a jól felfogott érdekeken, nem pedig a szólamokon kell alapulnia

– mondta Grezsa István. Hangsúlyozta, a város érdeke a belső béke megteremtése, és új együttműködés kötése a mindenkori magyar kormánnyal. Megjegyezte, pluszforrások nélkül a város nem tud fejleszteni. Programjából kiemelte az út és járdafelújításokat és a gazdasági erő növekedését.

A barattyosi napelempark sem épület meg az elmúlt 6 évben

A Kincsestelepieket nagyon zavarja, hogy sok az elöregedett, veszélyes fa, amit az önkormányzat nem enged kivágni. Szeretnének egy bankautomatát is, amelyre legnagyobb esély az ABC-n belül lenne. A kisposta újranyitását is szeretnék, ami egyébként Botkáné Kovács Henriett programjában is szerepel. A buszjáratokkal sem elégedettek a lakosok, az időseknek, ha orvoshoz mennek, gyakran kell taxit hívniuk.