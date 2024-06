– Emlékeztetnék, hogy öt évvel ezelőtt a 2019-es önkormányzati választásokon ugyanebben a 8-as, Makkosházi választókörzetben indultam el képviselőjelöltként. Ennek kapcsán már ismernek a körzetben élő emberek. Egyébként a szegedi Állam- és Jogtudományi Kar elvégzését követően édesapám ügyvédi irodájában kezdtem el az ügyvédjelölti gyakorlatom. Számos esetben bíróságon, nyomozóhatóságoknál, közjegyzői eljárásban vettem részt – kezdte lapunknak bemutatkozását Molnár István, a kormánypártok képviselőjelöltje, aki a mostani választáson újrapróbálkozik a makkosházi körzetben.

Molnár István tősgyökeres szegedi. Itt született, és az óvodától az egyetemig itt végezte a tanulmányait, valamint az ügyvédjelölti éveket is a városban töltötte.

Fotó: DM

– Azért ezt a szakmát választottam, mert szeretnék az embereknek segíteni, ügyes-bajos dolgaik megoldásában közreműködni. Úgy vélem, hogy mindez a közéletre is igaz és ez utóbbi területet is szeretném megismerni és benne magamat kipróbálni. Hangsúlyozottan annak érdekében, hogy ne csak az embereken hanem a közösségen is segítsek, ha tudok – fogalmazott a képviselőjelölt.

Molnár István szerint a 8-as választókörzetben meg kell oldani a parkolást, és mivel sok nyugdíjas él ott, az ő problémáikkal is kiemelten kell foglalkozni. Ezeken kívül a Vértó és környékének rendbetétele, fenntartása odafigyelést igényel, mely megoldásra vár.

– Fontosnak tarom elmondani, hogy a kormánytól nagy eredmény, hogy Magyarország nem sodródott bele a háborúba. Azt pedig már helyi szinten érzékeljük, hogy Szegeden is megindul az elektromos gépjárműgyártás, mely munkahelyeket és vonzerőt teremt a város számára – tette hozzá Molnár István.

A képviselőjelölt azt ígéri, hogy ha elnyeri a választópolgárok bizalmát, akkor velük együtt dönt a makkosházi körzetben létrejövő fejlesztésekről, beruházásokról.

A 2024-es magyarországi önkormányzati választást június 9-én tartják. A képviselőket és polgármestereket az alaptörvény értelmében kivételesen 4,5 évre, 2024 őszétől 2029 tavaszáig választják.