A vásárhelyi cigányság velünk szimpatizáló része mélységesen felháborodott az eredmény ismeretében. Ennek hangot is adtak. Nem győzöm felkapkodni a telefonom, de jönnek személyesen is és sérelmezik a számokat. Egyedül én jutottam be a roma nemzetiségi testületbe, méghozzá a második legmagasabb eredménnyel. Akik rám szavaztak, a többi jelöltünk neve mellé is ikszet tettek. Ennek ellenére ordító a különbség. A 142 szavazatomhoz képest a CIKÖSZ-ös társaim csak 90-104 közötti szavazatot kaptak. Hogyan lehet ez?