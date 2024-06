Ez elsősorban a téli időszak miatt lesz fontos. Több lakos is megkereséssel fordult hozzánk ez ügyben. Télen, ha valaki délután 3 óra után megy ki a hozzátartozói sírjához, mire jön kifelé, addigra már rásötétedik. Mindenszentek és halottak napja alkalmából sokan sötétedés után is kilátogatnak a sírkertbe, hogy mécsest gyújtsanak szeretteik emlékére. Nyáron pedig vannak, akik a nagy meleg helyett inkább napnyugta körüli időre teszik át a temetőlátogatást. Ezért is vált szükségessé a lámpák telepítése